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Саммит НАТО с Байденом – украинцы призывают прийти на акцию в Брюсселе
Саммит НАТО с Байденом — украинцы призывают прийти на акцию в Брюсселеhttps://racurs.ua/n168767-sammit-nato-s-baydenom-ukraincy-prizyvaut-priyti-na-akciu-v-brussele.htmlРакурс
Змусити НАТО більш дієво допомогти Україні у її боротьбі з російськими нацистами — такою є мета акції, що її організовують у Брюсселі 24 березня.
Цього дня в штаб-квартирі Альянсу стартує позачерговий саміт країн-учасниць НАТО.
Всі, хто зараз в ЄС — критично важливо бути завтра о 16.30 на акції в Брюсселі. Це вартує того, щоб пропустити день роботи, навчання, а також квитків на потяг чи літак в обидва кінця разом узятих. В цей день відбудеться позачерговий саміт НАТО, на якому буде Байден. Але до мітингів, де півтора десятки «міських божевільних», там усі звикли. Нас має бути БАГАТО. Що більше українців вийде, тим сильнішими будуть позиції наших лобістів на саміті. Будь ласка, не пошкодуйте цього часу заради перемоги, — повідомляється на сторінці організаторів акції, що має назву EU, NATO: ACT FOR UKRAINE NOW!
Українців та їхніх друзів у країнах Євросоюзу просять прибути до Брюсселя, щоб вимагати негайної підтримки України у війні з росією. Організатори вважають, що голос українського народу має звучати голосно.
Ми просимо країни-члени НАТО та ЄС надати Україні зброю, необхідну для захисту українського неба від російських бомб і ракет, зокрема зенітно-ракетних комплексів середньої та великої дальності. Ми вимагаємо від Європейського Союзу повністю розірвати економічні зв’язки з Російською Федерацією: кожен євро, що йде в кишеню Кремля, йде на вбивство українських жінок, чоловіків та дітей! Ми вимагаємо повного нафтогазового ембарго ЄС проти Росії. Ми вимагаємо швидкого проходження процедури членства України до ЄС, — такими є вимоги маніфестації, схваленої поліцією Брюсселя.
На екстреному саміті НАТО 24 березня лідери Альянсу знову обговорять війну в Україні, загрозу яку війна становить для Європи та НАТО, та способи стримати росію від можливого розширення агресії далі на Захід.
Чому цей саміт важливий?
До столиці Бельгії прилетить й президент США Джо Байден, а президент України Володимир Зеленський виступить на саміті по відеозв’язку.
Посол США у НАТО Джуліанна Сміт сьогодні заявила, що на саміті лідери Альянсу засудять дії Путіна в Україні, будуть шукати шляхи додатково підтримати Україну безпековою та гуманітарною допомогою, та обговорюватимуть посилення оборони та стримування.
Речниця НАТО Оана Лунгеску заявила, що темою саміту також стане роль Китаю у кризі навколо України.
Раніше видання The New York Times повідомило, що Польща на саміті запропонує план організувати міжнародну миротворчу місію в Україні. Цей задум, відзначає видання, суперечить офіційній позиції НАТО і був відкинутий Вашингтоном.
За словами журналістки CNN Наташі Бертранд, серед лідерів НАТО спостерігається «повна єдність» з приводу того, що «досить поганим задумом була б спроба запровадження безпольотної зони над повітряним простором України».
Ми не чули, щоб за це виступала будь-яка країна НАТО, — вказала журналістка.
При цьому вона написала, що для учасників саміту буде важливо показати, якийсь результат щодо сприяння Україні, бо «особливо українці будуть питати, «ну, то для чого взагалі була ця зустріч?».
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Раніше екс-посол США у Росії Майкл Макфол висловив думку, що конкретним результатом саміту має стати рішення про передачу Туреччиною Україні систем ППО С-400 російського виробництва.