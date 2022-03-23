Саміт НАТО з Байденом - українці закликають прийти на акцію в Брюсселі

https://racurs.ua/ua/n168767-samit-nato-z-baydenom-ukrayinci-zaklykaut-pryyty-na-akciu-v-brusseli.html

Ракурс

Змусити НАТО більш дієво допомогти Україні у її боротьбі з російськими нацистами — такою є мета акції, що її організовують у Брюсселі 24 березня.

Цього дня в штаб-квартирі Альянсу стартує позачерговий саміт країн-учасниць НАТО.

Всі, хто зараз в ЄС — критично важливо бути завтра о 16.30 на акції в Брюсселі. Це вартує того, щоб пропустити день роботи, навчання, а також квитків на потяг чи літак в обидва кінця разом узятих. В цей день відбудеться позачерговий саміт НАТО, на якому буде Байден. Але до мітингів, де півтора десятки «міських божевільних», там усі звикли. Нас має бути БАГАТО. Що більше українців вийде, тим сильнішими будуть позиції наших лобістів на саміті. Будь ласка, не пошкодуйте цього часу заради перемоги, — повідомляється на сторінці організаторів акції, що має назву EU, NATO: ACT FOR UKRAINE NOW!

Українців та їхніх друзів у країнах Євросоюзу просять прибути до Брюсселя, щоб вимагати негайної підтримки України у війні з росією. Організатори вважають, що голос українського народу має звучати голосно.