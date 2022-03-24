Семь гуманитарных коридоров согласованы на 24 марта — Верещукhttps://racurs.ua/n168784-sem-gumanitarnyh-koridorov-soglasovany-na-24-marta-vereschuk.htmlРакурс
Сім гуманітарних коридорів для евакуації населення погоджені на сьогодні, 24 березня.
Про це під час брифінгу повідомила віце-прем'єр — міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За словами Верещук, евакуація з Маріуполя сьогодні здійснюватиметься маршрутом Бердянськ — Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27. Зокрема, 24 автобуси зараз розташовані на в’їзді до Бердянська, до них мають приєднатися ще 21 автобус, які вранці виїхали з міста Токмак. Після проходження блокпосту на в’їзді до міста, автобуси відразу будуть подані до місця збору маріупольців і почнуть евакуацію.
Також у Бердянську бензовоз має оновити запаси пального на заправках для маріупольців. Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а та вул. Мелітопольське шосе, 87б. Крім того, будуть оновлені запаси продуктів і медикаментів в штабах допомоги маріупольцям.
Верещук додала, що чекає обіцяного звільнення наших водіїв і рятівників з ДСНС у Мангуші.
Також заплановані такі коридори:
- з міста Пологи Запорізької області до Запоріжжя. У Запорізькій області, за словами Верещук, передбачена евакуація з міста Пологи до Запоріжжя. Місце зборів — міська рада. Автобуси для евакуації вранці вирушили з міста Токмак;
- з міста Мелітополь до Запоріжжя. Місце зборів — пожежна частина № 9. Автобуси для евакуації будуть відправлені із Запоріжжя;
- з селища Велика Димерка Київської області до Броварів. Місце зборів — Будинок сільради на вулиці Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів;
- з селища Богданівка Київської області до Броварів. Місце зборів — сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів;
- з селища Макарів Київської області до Житомира. Місце збору — сільська рада на вул. Ростовського, 30. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білої Церкви;
- з села Бервиця до міста Бровари. Місце зборів — з села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі через річку Трубеж в напрямку вулиці Радгоспна. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари.