Україна продовжує організовувати гуманітарні коридори, фото: «АрміяInform»

https://racurs.ua/ua/n168784-sim-gumanitarnyh-korydoriv-pogodjeni-na-24-bereznya-vereschuk.html

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Сім гуманітарних коридорів для евакуації населення погоджені на сьогодні, 24 березня.

Про це під час брифінгу повідомила віце-прем'єр — міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За словами Верещук, евакуація з Маріуполя сьогодні здійснюватиметься маршрутом Бердянськ — Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27. Зокрема, 24 автобуси зараз розташовані на в’їзді до Бердянська, до них мають приєднатися ще 21 автобус, які вранці виїхали з міста Токмак. Після проходження блокпосту на в’їзді до міста, автобуси відразу будуть подані до місця збору маріупольців і почнуть евакуацію.

Також у Бердянську бензовоз має оновити запаси пального на заправках для маріупольців. Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а та вул. Мелітопольське шосе, 87б. Крім того, будуть оновлені запаси продуктів і медикаментів в штабах допомоги маріупольцям.

Верещук додала, що чекає обіцяного звільнення наших водіїв і рятівників з ДСНС у Мангуші.

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Також заплановані такі коридори: