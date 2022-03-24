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Ракурс
Знищена та захоплена техніка окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові захопили колону забезпечення окупантів (ФОТО)

24 бер 2022, 11:24
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Російські окупанти зазнали ще однієї поразки в Україні.

Українські сили оборони захопили ще одну колону забезпечення окупантів з російської федерації. У ході бою бійці ЗСУ частково знищили ворожу колону. Про це 24 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

На півночі України частково знищена, а частково захоплена колона забезпечення російських окупантів. Спротив триває, — йдеться в повідомленні.

Знищена та захоплена техніка окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Знищена та захоплена техніка окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Знищена та захоплена техніка окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Знищена та захоплена техніка окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ



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Знищена та захоплена техніка окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 23 березня 80 окрема десантно-штурмова бригада Збройних сил України під час бою в одній з областей знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.

Джерело: Ракурс


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