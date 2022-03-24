Уничтожена и захвачена техника оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n168783-ukrainskie-voennye-zahvatili-kolonnu-obespecheniya-okkupantov-foto.html

Ракурс

Російські окупанти зазнали ще однієї поразки в Україні.

Українські сили оборони захопили ще одну колону забезпечення окупантів з російської федерації. У ході бою бійці ЗСУ частково знищили ворожу колону. Про це 24 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

На півночі України частково знищена, а частково захоплена колона забезпечення російських окупантів. Спротив триває, — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 23 березня 80 окрема десантно-штурмова бригада Збройних сил України під час бою в одній з областей знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.