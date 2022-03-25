Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ попытаются оттеснить рашистов к Гостомелю - разведка Британии
ВСУ попытаются оттеснить рашистов к Гостомелю — разведка Британииhttps://racurs.ua/n168826-vsu-popytautsya-ottesnit-rashistov-k-gostomelu-razvedka-britanii.htmlРакурс
Збройні сили України зуміли знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва. Такі дані оприлюднила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.
За їхніми даними, захисники України продовжують спроби відтіснити фашистські війська рф по північно-західній осі від Києва до аеродрому Гостомеля. Водночас на півдні України окупанти все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси, проте їхнє просування сповільнюється через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і опір населення.
Українські контратаки та відступ російських військ на надмірно розтягнутих лініях постачання дозволили Україні знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва, — йдеться у повідомленні.
.
Нагадаємо, напередодні британське оборонне відомство заявило, що успішні контратаки ЗСУ здатні завадити перегрупуванню військ рашистів і відновленню ними наступу на Київ.