Процент ракет оккупантов, не достигающих целей, назвала разведка США

https://racurs.ua/n168827-procent-raket-okkupantov-ne-dostigauschih-celey-nazvala-razvedka-ssha.html

Ракурс

Війна в Україні з російськими окупантами триває. Ефективність ракет, які росія застосовує проти України, оцінили американські розвідники.

За їхніми даними, частка відмов у ракетних систем високої точності, які Росія застосовує проти України, є дуже високою, для деяких моделей вона сягає 60%. Про це Reuters повідомили три джерела у держслужбах США, знайомі з даними розвідок.

Джерела повідомили, що такі відмови можуть бути будь-якими — від невдачі під час запуску до влучення без детонації.

Один із чиновників сказав, що розвідка показала, що російські крилаті ракети повітряного базування мали збій у діапазоні від 20% до 60% залежно від дня.

Офіційні особи США, які говорили на умовах анонімності через конфіденційність інформації, не розкрили, що саме спричиняє високі показники невдач російських ракет.

За даними проекту протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень, росія розмістила в Україні два типи крилатих ракет повітряного базування — Х-555 і Х-101.

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Reuters не зміг визначити стандартний рівень провалів для крилатих ракет повітряного базування. Двоє експертів сказали, що будь-який рівень невдач вище 20% є високим.

Нагадаємо, раніше представники Міністерства оборони США повідомили, що за оцінкою Пентагону, з початку війни Росія запустила понад 1 тис. 100 ракет усіх видів. Дані, скільки з цих ракет вразили цілі, не розголошувалися.