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Ракурс
Десантники ВСУ испепелили колонну рашистов на Николаевщине

Десантники ВСУ испепелили колонну рашистов на Николаевщине (ВИДЕО)

25 мар 2022, 10:57
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Десантники Збройних сил України спопелили військову колону рашистів у Миколаївській області. Після зустрічі з нашими воїнами від ворожої колони практично нічого не залишилося.

Як інформує Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Фейсбук, воєнні злочинці рф відступили, зазнавши значних втрат.

Спецоперацію захисники України провели в одному із сіл Миколаївщини за підтримки артилерійських підрозділів. Саме в цьому населеному пункті окупанти намагалися організувати свій опорний пункт та встигли навести понтонну переправу. Проте ЗСУ практично дотла спалили ворожі позиції.



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Окрім цього, очільник Патрульної поліції України, кіборг Євгеній Жуков оприлюднив відео з черговим полоненим воєнним злочинцем рф, який погодився вбивати інших полонених росіян і чеченців.

Источник: Ракурс


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