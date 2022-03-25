Десантники ЗСУ спопелили колону рашистів на Миколаївщині

https://racurs.ua/ua/n168832-desantnyky-zsu-spopelyly-kolonu-rashystiv-na-mykolayivschyni-video.html

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Десантники Збройних сил України спопелили військову колону рашистів у Миколаївській області. Після зустрічі з нашими воїнами від ворожої колони практично нічого не залишилося.

Як інформує Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Фейсбук, воєнні злочинці рф відступили, зазнавши значних втрат.

Спецоперацію захисники України провели в одному із сіл Миколаївщини за підтримки артилерійських підрозділів. Саме в цьому населеному пункті окупанти намагалися організувати свій опорний пункт та встигли навести понтонну переправу. Проте ЗСУ практично дотла спалили ворожі позиції.

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Окрім цього, очільник Патрульної поліції України, кіборг Євгеній Жуков оприлюднив відео з черговим полоненим воєнним злочинцем рф, який погодився вбивати інших полонених росіян і чеченців.