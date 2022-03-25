Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Десантники ЗСУ спопелили колону рашистів на Миколаївщині

Десантники ЗСУ спопелили колону рашистів на Миколаївщині (ВІДЕО)

25 бер 2022, 10:57
999

Десантники Збройних сил України спопелили військову колону рашистів у Миколаївській області. Після зустрічі з нашими воїнами від ворожої колони практично нічого не залишилося.

Як інформує Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Фейсбук, воєнні злочинці рф відступили, зазнавши значних втрат.

Спецоперацію захисники України провели в одному із сіл Миколаївщини за підтримки артилерійських підрозділів. Саме в цьому населеному пункті окупанти намагалися організувати свій опорний пункт та встигли навести понтонну переправу. Проте ЗСУ практично дотла спалили ворожі позиції.



.

Окрім цього, очільник Патрульної поліції України, кіборг Євгеній Жуков оприлюднив відео з черговим полоненим воєнним злочинцем рф, який погодився вбивати інших полонених росіян і чеченців.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів