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«Обезьяны с гранатой» рассказали, когда «могут повторить» с ядерным оружием
«Обезьяны с гранатой» рассказали, когда «могут повторить» с ядерным оружиемhttps://racurs.ua/n168872-obezyany-s-granatoy-rasskazali-kogda-mogut-povtorit-s-yadernym-orujiem.htmlРакурс
Москва продовжує лякати світ ядерною дубиною.
Один із близького оточення путіна, заступник секретаря Ради безпеки росії дмитро медведєв, заявив пропагандистському сайту РБК, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках.
Перший випадок, за версією Медведєва, коли по території рф буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження.
Інший критерій держави-агресора — «будь-яке інше застосування ядерної зброї проти росії чи її союзників».
Третій випадок — якщо буде зазіхання на критичну інфраструктуру, «внаслідок якого російські сили ядерного стримування будуть паралізовані».
І четвертий — у випадку акту агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було б існування країни.
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Це не перший випадок, коли росіяни, отримавши облизня в Україні, лякають світ ядерною зброєю. Вже 27 березня, на четвертий день повномасштабного вторгнення в Україну, президент путін наказав перевести сили стримування на особливий режим бойового чергування.
Стратегічні сили стримування «призначені для стримування агресії проти рф та її союзників, а також розгрому агресора, у тому числі у війні з застосуванням ядерної зброї».