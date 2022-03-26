"Мавпи з гранатою" розповіли, коли "можуть повторити" з ядерною зброєю

https://racurs.ua/ua/n168872-mavpy-z-granatou-rozpovily-koly-mojut-povtoryty-z-yadernou-zbroieu.html

Ракурс

Москва продовжує лякати світ ядерною дубиною.

Один із близького оточення путіна, заступник секретаря Ради безпеки росії дмитро медведєв, заявив пропагандистському сайту РБК, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках.

Перший випадок, за версією Медведєва, коли по території рф буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження.

Інший критерій держави-агресора — «будь-яке інше застосування ядерної зброї проти росії чи її союзників».

Третій випадок — якщо буде зазіхання на критичну інфраструктуру, «внаслідок якого російські сили ядерного стримування будуть паралізовані».

І четвертий — у випадку акту агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було б існування країни.

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Це не перший випадок, коли росіяни, отримавши облизня в Україні, лякають світ ядерною зброєю. Вже 27 березня, на четвертий день повномасштабного вторгнення в Україну, президент путін наказав перевести сили стримування на особливий режим бойового чергування.

Стратегічні сили стримування «призначені для стримування агресії проти рф та її союзників, а також розгрому агресора, у тому числі у війні з застосуванням ядерної зброї».