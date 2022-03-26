ВСУ отбили десант ДРГ вблизи Одессы

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Ракурс

Російські швидкісні катери намагалися підійти до узбережжя Одещини та висадити диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ).

Про це 26 березня повідомив офіцер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

За його словами, противник продовжує ведення розвідки берегової смуги та акваторії Чорного моря.

Ворожа спроба висадки ДРГ з використанням швидкісних катерів в Одеській області виявилась невдалою, отримали гідну відсіч, — йдеться у повідомленні.

За словами Назарова, ситуація станом на ранок 26 березня в Одесі та області стабільна і контрольована.

Тим часом у зведенні від Генштабу станом на 12.00 повідомляється, що росія продовжувала спроби штурму міста Маріуполь, були авіаційні удари та артилерійські обстріли об'єктів цивільної та військової інфраструктури, а також спроби просунутись, аби заблокувати центральну частину міста.

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На Донецькому напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, та підготовці до наступу на Севєродонецьк.

Основні зусилля Сил оборони України зосереджено на недопущенні просування противника у напрямках на Кривий Ріг, Запоріжжя та обороні міста Миколаїв, утриманні визначених ділянок морського узбережжя; охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури; звільненні тимчасово окупованих територій.