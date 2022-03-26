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Пролив Босфор закрывали из-за мины, фото: «Анадолу»

Босфор закрывали из-за обнаруженной мины (ВИДЕО)

26 мар 2022, 15:59
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Влада Туреччини закрила прохід протокою Босфор в обох напрямках після того, як цивільне судно повідомило про помічений у ній підозрілий об'єкт, схожий на міну.

Також фото об'єкта було зроблено з берега. Про це сьогодні, 26 квітня, повідомляє агентство «Анадолу».

До об'єкта було надіслано водолазів і через деякий час з’явилося підтвердження — це дійсно морська міна.

Міну було деактивовано, її було опізнано як морську міну старого типу. Здійснюються пошуки інших таких можливих об'єктів у протоці.

Раніше стало відомо, що росія замінувала розташовані поблизу України ділянки Чорного моря та поширила повідомлення про те, що ці міни зірвалися з якорів і можуть дістатися Босфору.



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Джерело: «Анадолу»


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