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Пролив Босфор закрывали из-за мины, фото: «Анадолу»
Босфор закрывали из-за обнаруженной мины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n168889-bosfor-zakryvali-iz-za-obnarujennoy-miny-video.htmlРакурс
Влада Туреччини закрила прохід протокою Босфор в обох напрямках після того, як цивільне судно повідомило про помічений у ній підозрілий об'єкт, схожий на міну.
Також фото об'єкта було зроблено з берега. Про це сьогодні, 26 квітня, повідомляє агентство «Анадолу».
До об'єкта було надіслано водолазів і через деякий час з’явилося підтвердження — це дійсно морська міна.
Міну було деактивовано, її було опізнано як морську міну старого типу. Здійснюються пошуки інших таких можливих об'єктів у протоці.
Раніше стало відомо, що росія замінувала розташовані поблизу України ділянки Чорного моря та поширила повідомлення про те, що ці міни зірвалися з якорів і можуть дістатися Босфору.
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Джерело: «Анадолу»
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