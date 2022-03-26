Украинские военные освободили город Тростянец, фото: 93-я бригада Холодный Яр

https://racurs.ua/n168898-ukrainskie-voennye-osvobodili-trostyanec-v-sumskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Місто Тростянець Сумської області звільнене від російських загарбників.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомляється на сторінці 93-ї бригади Холодний Яр.

Сьогодні силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ, — вказано в повідомленні.

Наголошується, що бійцям бригади вдалося вигнати з місця «еліту» російських сухопутних військ — Кантемирівську танкову дивізію.

Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російська армія втекла з міста, залишивши озброєння, техніку та боєприпаси, яку холодноярівці використають для звільнення інших українських міст.

Також про звільнення міста від окупації повідомляє у своєму Telegram-каналі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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