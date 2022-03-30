В Буче рашисты свезли технику под ЖК и грузят туда «урожай» из квартир

https://racurs.ua/n169030-v-buche-rashisty-svezli-tehniku-pod-jk-i-gruzyat-tuda-urojay-iz-kvartir-foto.html

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Війна фашистської рф проти України триває. Попри заяви воєнних злочинців рф про припинення атак на київському та чернігівському напрямках, бойові дії у регіонах продовжуються. Окрім цього, фіксуються численні факти мародерства дикунів з «другої армії світу». Зокрема, на території одного із житлових комплексів у Бучі Київської області рашисти звезли багато військової техніки, куди зносять все, що можна вкрасти з квартир місцевих мешканців.

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