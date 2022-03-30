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В Буче рашисты свезли технику под ЖК и грузят туда «урожай» из квартир

В Буче рашисты свезли технику под ЖК и грузят туда «урожай» из квартир (ФОТО)

30 мар 2022, 11:40
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Війна фашистської рф проти України триває. Попри заяви воєнних злочинців рф про припинення атак на київському та чернігівському напрямках, бойові дії у регіонах продовжуються. Окрім цього, фіксуються численні факти мародерства дикунів з «другої армії світу». Зокрема, на території одного із житлових комплексів у Бучі Київської області рашисти звезли багато військової техніки, куди зносять все, що можна вкрасти з квартир місцевих мешканців.



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ЖК Континент, Буча. На території комплексу розташовано багато ворожої техніки, російські окупанти цілий день вантажать все, що виносять з квартир, і відправляють в сторону селища Блиставиця, — повідомив у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Источник: Ракурс


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