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Ракурс
У Бучі рашисти звезли техніку під ЖК і вантажать туди “урожай” з квартир

У Бучі рашисти звезли техніку під ЖК і вантажать туди «урожай» з квартир (ФОТО)

30 бер 2022, 11:40
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Війна фашистської рф проти України триває. Попри заяви воєнних злочинців рф про припинення атак на київському та чернігівському напрямках, бойові дії у регіонах продовжуються. Окрім цього, фіксуються численні факти мародерства дикунів з «другої армії світу». Зокрема, на території одного із житлових комплексів у Бучі Київської області рашисти звезли багато військової техніки, куди зносять все, що можна вкрасти з квартир місцевих мешканців.



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ЖК Континент, Буча. На території комплексу розташовано багато ворожої техніки, російські окупанти цілий день вантажать все, що виносять з квартир, і відправляють в сторону селища Блиставиця, — повідомив у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Джерело: Ракурс


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