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Ракурс
У кадырова есть вилла в Дубае за 7 млн долларов — СМИ

У кадырова есть вилла в Дубае за 7 млн долларов — СМИ (ФОТО)

30 мар 2022, 13:12
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Рамзан кадиров, зрадник чеченського народу й пішак військового злочинця рф володимира путіна, користується в Дубаї віллою вартістю 7 млн дол. Про це пише видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Глава Чечні у 2021−2022 роках міг відвідувати Об'єднані Арабські Емірати 14 разів на своєму приватному літаку Airbus A319 вартістю близько 80 млн дол. Вілла кадирова під номером 21 є однією з найбільших й розташована на території п’ятизіркового готеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah.



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Кадиров постійно приймає там гостей. Джерела УП навідалися на територію готелю після повномасштабного вторгнення рф в Україну й зробили фотографії вілли кадирова. На меншій віллі, яка розташовується поряд, за даними видання, постійно мешкають троє-четверо чеченських охоронців посіпаки путіна. Офіційний радник і представник глави Чечні в арабських та мусульманських країнах Турко Даудов доглядає за віллою кадирова.

Источник: Ракурс


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