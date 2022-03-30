Кадиров має віллу в Дубаї за 7 млн доларів - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n169036-kadyrov-maie-villu-v-dubayi-za-7-mln-dolariv-zmi-foto.html

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Рамзан кадиров, зрадник чеченського народу й пішак військового злочинця рф володимира путіна, користується в Дубаї віллою вартістю 7 млн дол. Про це пише видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Глава Чечні у 2021−2022 роках міг відвідувати Об'єднані Арабські Емірати 14 разів на своєму приватному літаку Airbus A319 вартістю близько 80 млн дол. Вілла кадирова під номером 21 є однією з найбільших й розташована на території п’ятизіркового готеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah.

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Кадиров постійно приймає там гостей. Джерела УП навідалися на територію готелю після повномасштабного вторгнення рф в Україну й зробили фотографії вілли кадирова. На меншій віллі, яка розташовується поряд, за даними видання, постійно мешкають троє-четверо чеченських охоронців посіпаки путіна. Офіційний радник і представник глави Чечні в арабських та мусульманських країнах Турко Даудов доглядає за віллою кадирова.