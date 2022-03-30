Качество воздуха в Киеве ухудшилось в 9 раз. Фото: fakty.ua

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Концентрація забруднюючих речовин у повітрі Києва у майже дев’ять разів перевищує норму, рекомендовану Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Сьогодні, 30 березня, якість повітря у столиці задовільна на лівому березі та незадовільна на правому. Експерти не виявили перевищення гранично допустимих концентрацій. Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.

Місцеві мешканці повідомляють, що у повітрі пахне гаром. А як свідчать дані сервісу saveecobot, в Україні зараз фіксується велика кількість пожеж. Осередки спостерігаються й у Київській області, горять ліси та суха трава на північ та захід від столиці. Вітер наразі дме у бік Києва.

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Нагадаємо, 19 березня користувачі соцмереж жалілися, що столицю затягувало димом і відчувався запах гару. У Міністерстві внутрішніх справ припускали, що смог міг з’явитися через пожежу на сміттєзвалищі біля Нових Петрівців.