Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Якість повітря у Києві погіршилася в 9 разів. Фото: fakty.ua

Якість повітря у Києві погіршилася в рази — КМДА (КАРТА)

30 бер 2022, 13:36
999

Концентрація забруднюючих речовин у повітрі Києва у майже дев’ять разів перевищує норму, рекомендовану Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Сьогодні, 30 березня, якість повітря у столиці задовільна на лівому березі та незадовільна на правому. Експерти не виявили перевищення гранично допустимих концентрацій. Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.

Місцеві мешканці повідомляють, що у повітрі пахне гаром. А як свідчать дані сервісу saveecobot, в Україні зараз фіксується велика кількість пожеж. Осередки спостерігаються й у Київській області, горять ліси та суха трава на північ та захід від столиці. Вітер наразі дме у бік Києва.

Якість повітря у Києві. Карта: saveecobot.com

Графік якості повітря в Києві. Інфографіка: IQAir



.

Пожежі в Україні. Карта: saveecobot.com

Нагадаємо, 19 березня користувачі соцмереж жалілися, що столицю затягувало димом і відчувався запах гару. У Міністерстві внутрішніх справ припускали, що смог міг з’явитися через пожежу на сміттєзвалищі біля Нових Петрівців.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів