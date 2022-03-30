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Ракурс
Порошенко комплиментарно высказался о Зеленском

Порошенко комплиментарно высказался о Зеленском (ВИДЕО)

30 мар 2022, 14:26
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Петро Порошенко, колишній президент України, компліментарно висловився про свого наступника Володимира Зеленського.

Зі свого боку я роблю все від мене залежне для того, щоб забезпечити нашого Верховного головнокомандувача Збройних сил України більш сильною позицією. Тому однозначно, він може на мене розраховувати, — зазначив екс-глава держави в інтерв’ю німецькому інформаційному телеканалу N-TV.

Політик також наголосив, що відносини із президентом Зеленським змінилися під час війни. Він нагадав, що раніше був в опозиції до чинної влади.



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Я був лідером опозиції та парламентської фракції. Наші відносини були стосунками між владою та опозицією. Однак війна зробила всіх нас рівними. Всі ми тепер солдати. І всі ми, ризикуючи власним життям, сьогодні захищаємо Україну. Тож ми маємо бути обʼєднаними, — наголосив Порошенко.

Источник: Ракурс


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