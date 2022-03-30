Порошенко компліментарно висловився про Зеленського

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Петро Порошенко, колишній президент України, компліментарно висловився про свого наступника Володимира Зеленського.

Зі свого боку я роблю все від мене залежне для того, щоб забезпечити нашого Верховного головнокомандувача Збройних сил України більш сильною позицією. Тому однозначно, він може на мене розраховувати, — зазначив екс-глава держави в інтерв’ю німецькому інформаційному телеканалу N-TV.

Політик також наголосив, що відносини із президентом Зеленським змінилися під час війни. Він нагадав, що раніше був в опозиції до чинної влади.

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