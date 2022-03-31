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Ракурс
Уничтоженная техника врага. Фото: командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Десантники и тероборона освободили ряд сел и уничтожили колонны врага (ФОТО)

31 мар 2022, 13:36
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Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ разом з підрозділами Сил оборони звільнили від окупантів на Запоріжжі населені пункти Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

Українські військові у бою знищили велику кількість бронетехніки та живої сили противника. Про це повідомляється на сторінці ДШВ ЗС України у Facebook.

Особливим сенсом ці слова наповнилися у період, коли всі, хто виконує бойові завдання Запорізькій області і не тільки, відвойовує кожен сантиметр нашої землі, не пропускає противника ані на крок в глиб країни, бореться за кожну нашу людину, — наголосили десантники.

Знищена техніка ворога. Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Знищена техніка ворога. Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Знищена техніка ворога. Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Знищена техніка ворога. Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Знищена техніка ворога. Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Міністерство оборони України також повідомило, що підрозділи Територіальної оборони ЗСУ влаштували «привітну зустріч» окупантам на Київщині. Бійці знищили п’ять одиниць ворожої техніки та їх особовий склад.

Знищена техніка ворога. Фото: Міноборони

Знищена техніка ворога. Фото: Міноборони

Знищена техніка ворога. Фото: Міноборони



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Знищена техніка ворога. Фото: Міноборони

Нагадаємо, з 24 лютого російські загарбники в Україні втратили близько 17 тис. 500 військовослужбовців. Українські військові вже спалили понад 600 танків, більш ніж 1 тис. 700 бойових бронемашин різних типів.

Источник: Ракурс


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