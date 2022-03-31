Знищена техніка ворога. Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ разом з підрозділами Сил оборони звільнили від окупантів на Запоріжжі населені пункти Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

Українські військові у бою знищили велику кількість бронетехніки та живої сили противника. Про це повідомляється на сторінці ДШВ ЗС України у Facebook.

Особливим сенсом ці слова наповнилися у період, коли всі, хто виконує бойові завдання Запорізькій області і не тільки, відвойовує кожен сантиметр нашої землі, не пропускає противника ані на крок в глиб країни, бореться за кожну нашу людину, — наголосили десантники.

Міністерство оборони України також повідомило, що підрозділи Територіальної оборони ЗСУ влаштували «привітну зустріч» окупантам на Київщині. Бійці знищили п’ять одиниць ворожої техніки та їх особовий склад.

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Нагадаємо, з 24 лютого російські загарбники в Україні втратили близько 17 тис. 500 військовослужбовців. Українські військові вже спалили понад 600 танків, більш ніж 1 тис. 700 бойових бронемашин різних типів.