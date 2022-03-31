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Рашист хотел вывезти мать из оккупированного города. Фото:

Кто важнее — путин или родная мама? Перехваченный разговор оккупанта (АУДИО)

31 мар 2022, 15:22
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Син-рашист намагався вивезти матір з окупованого росією українського міста, але та відмовилась.

Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського загарбника з матір’ю. Уродженець Херсонщини 30-річний Войцешко В.М., котрий воює проти України складі армії російських фашистів, запропонував матері вивезти її з окупованого рідного міста. Проте жінка відмовилася. Про це стало відомо із перехопленої спецслужбами розмови, повідомляє СБУ.

Зазначається, що рашист планував вивезти матір і навіть погодив для цього окрему спецоперацію зі своїми командирами. Однак матір відмовилася покидати рідне місто без свого чоловіка.

Перелякана до смерті. Мене трусило два дні… Я дуже люблю синів… Але в мене тут чоловік лежить, я його самого не залишу, — зазначила матір фашиста.



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Нагадаємо, 31 березня Головне управління розвідки України опублікувало персональні дані окремих військовослужбовців (106 осіб) 38 десантно-штурмової бригади (в/ч 92616, м. Брест) збройних сил білорусі, яких росія намагається втягнути у війну проти України.

Источник: Ракурс


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