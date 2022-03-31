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«Приват 24» временно не работает – что случилось
«Приват 24» временно не работает — что случилосьhttps://racurs.ua/n169086-privat-24-vremenno-ne-rabotaet-chto-sluchilos.htmlРакурс
Застосунок «Приват 24» тимчасово не працює 31 березня.
У «ПриватБанку кажуть, що проводять регламентні роботи.
Стався технічний збій у авторизації, тобто збій на вході в «Приват24» через додаток. Вже працюємо над усуненням, лагодимо. Розраховуємо усунути проблему максимум за годину. Оперативно запустили регламентні роботи, — сказав прес-секретар «ПриватБанку» Олег Серга..
Нагадаємо, що 20−21 березня клієнти також не моглискористатися усіма послугами е-банкінгу цієї фінустанови. Тоді «ПриватБанк» проводив регламентні роботи, що розтягнулися у часі.