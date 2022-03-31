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Ракурс
«Приват 24» временно не работает – что случилось

«Приват 24» временно не работает — что случилось

31 мар 2022, 15:28
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Застосунок «Приват 24» тимчасово не працює 31 березня.

У «ПриватБанку кажуть, що проводять регламентні роботи.

Стався технічний збій у авторизації, тобто збій на вході в «Приват24» через додаток. Вже працюємо над усуненням, лагодимо. Розраховуємо усунути проблему максимум за годину. Оперативно запустили регламентні роботи, — сказав прес-секретар «ПриватБанку» Олег Серга.



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Нагадаємо, що 20−21 березня клієнти також не моглискористатися усіма послугами е-банкінгу цієї фінустанови. Тоді «ПриватБанк» проводив регламентні роботи, що розтягнулися у часі.

Источник: Ракурс


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