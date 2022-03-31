Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Приват 24» тимчасово не працює - що сталося

«Приват 24» тимчасово не працює - що сталося

31 бер 2022, 15:28
999

Застосунок «Приват 24» тимчасово не працює 31 березня.

У «ПриватБанку кажуть, що проводять регламентні роботи.

Стався технічний збій у авторизації, тобто збій на вході в «Приват24» через додаток. Вже працюємо над усуненням, лагодимо. Розраховуємо усунути проблему максимум за годину. Оперативно запустили регламентні роботи, — сказав прес-секретар «ПриватБанку» Олег Серга.



.

Нагадаємо, що 20−21 березня клієнти також не могли скористатися усіма послугами е-банкінгу цієї фінустанови. Тоді «ПриватБанк» проводив регламентні роботи, що розтягнулися у часі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів