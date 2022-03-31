«Приват 24» тимчасово не працює - що сталося

https://racurs.ua/ua/n169086-pryvat-24-tymchasovo-ne-pracuie-scho-stalosya.html

Ракурс

Застосунок «Приват 24» тимчасово не працює 31 березня.

У «ПриватБанку кажуть, що проводять регламентні роботи.

Стався технічний збій у авторизації, тобто збій на вході в «Приват24» через додаток. Вже працюємо над усуненням, лагодимо. Розраховуємо усунути проблему максимум за годину. Оперативно запустили регламентні роботи, — сказав прес-секретар «ПриватБанку» Олег Серга.



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Нагадаємо, що 20−21 березня клієнти також не могли скористатися усіма послугами е-банкінгу цієї фінустанови. Тоді «ПриватБанк» проводив регламентні роботи, що розтягнулися у часі.