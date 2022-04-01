Освобожденное село Лукашовка. Фото: Вячеслав Чаус в Facebook

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Ракурс

Мешканці окупованих рашистами українських території з радістю зустрічають українських визволителів.

Мешканці села Нова Басань вийшли зустріти військових Збройних сил України, які прогнали окупантів. Зі сльозами радості на очах люди кричать: «Ми на вас чекали!». Про це повідомляє Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами».

У мережі опублікували відео, як воїни увійшли до населеного пункту. Їх із величезною радістю зустрічають місцеві жителі, пропонують військовим їжу. Один із цивільних сказав, що рашисти їздять п’яні на «Жигулях».

Військових запрошують до хат, але вони відповідають, що бій з загарбниками ще триває.

Це ми — перші. Там далі йдуть, — кажуть військові.

Як відомо, Нова Басань — селище на межі Чернігівщини та Київщини. Кілька тижнів звідти надходила тривожна інформація. Окупанти обкрадали місцевих мешканців, загрожували й тероризували.

Напередодні голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус у Facebook повідомив, що ЗСУ звільнили село Лукашівка.

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Нагадаємо, у Херсонській області українські військові звільнили 11 населених пунктів. Відтепер повністю під контролем армії перебувають села та селища Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.