Австралия откликнулась на запрос Зеленского – готовит бронетехнику для Украины

https://racurs.ua/n169108-avstraliya-otkliknulas-na-zapros-zelenskogo-gotovit-bronetehniku-dlya-ukrainy.html

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Війна в Україні з російськими окупантами триває. Австралія посилює свою допомогу нашій державі.

Країна відправить в Україну бронетехніку місцевого виробництва на запит президента Володимира Зеленського. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми посилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми посилаємо все це та бронежилети. Ми відправимо нашу бронетехніку, зокрема наш транспортер Bushmasters. І ми відправимо їх туди на наших літаках C-17а, — заявив він.

Моррісон не розголошував кількість озброєння та коли його планують відправляти.

Напередодні Володимир Зеленський звернувся до австралійського парламенту через відеозв’язок та закликав надати броньовані автомобілі для спротиву Росії.

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Ми повинні тримати озброєними тих, хто бореться з цим злом. У вас є дуже хороша озброєна машина, Bushmaster, яка могла б суттєво допомогти Україні, та інша техніка, яка могла б посилити наші позиції в плані озброєння. Якщо у вас є можливість поділитися цим з нами, ми будемо дуже вдячні, — сказав Зеленський.

Український президент також закликав Австралію до подальших санкцій проти Росії.