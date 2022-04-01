Захватчики вышли из Броварского района. Фото:

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Російські військові вийшли з майже усього Броварського району Київської області.

Найближчим часом Збройні сили України будуть звільняти територію від залишків супротивників і техніки, а також займатися розмінуванням. Про це 1 квітня заявив міський голова Броварів Ігор Сапожко в ефірі Національного телемарафону.

За словами мера, багато мешканців міста вже повертаються додому. В Броварах поступово відновлюється робота малого та середнього бізнесу — запускаються підприємства, магазини та павільйони. Попри це, блокпости в місті не зніматимуть, а в разі нового нападу Бровари будуть готовими до небезпеки.

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Місто починає жити своїм життям, бо у нас був надійний захист від ЗСУ, тому ми завжди говорили про те, що все спокійно, все добре, — розповів Сапожко.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що з Київської області до Білорусі йдуть колони окупантів. У складі колон спостерігають вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі, що були викрадені загарбниками під час тимчасового захоплення територій. Крім того, противник вивозить награбоване майно.