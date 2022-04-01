К захваченному Мелитополю захватчики тянут интернет из Крыма. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/n169118-k-zahvachennomu-melitopolu-zahvatchiki-tyanut-internet-iz-kryma.html

Ракурс

Російську лінію інтернету з окупованого Криму загарбники тягнуть до тимчасово захопленого Мелітополя.

У п’ятницю, 1 квітня, рашисти підводять до міста своє оптоволокно з Криму, щоб повністю заблокувати інтернет. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

Ми знаємо, що в рф не всесвітня мережа Інтернет, а якийсь свій урізаний, заблокований інтернет, — зазначив він.

За словами мера, у Мелітополі вже майже тиждень блокується телефонна мережа та мобільний зв’язок, інтернету також немає. Влада впевнена, що окупанти роблять це для того, щоб закинути жителів у інформаційний вакуум.

.

Станом на 1 квітня в окупованому Мелітополі залишається близько 70−75 тис. жителів, люди хочуть евакуюватися з міста, але російські окупанти вільно випускають їх тільки у Крим.

Нагадаємо, представники російської комендатури в Мелітополі збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, «де живуть фашисти». Під поняття «фашисти» підпадають всі, хто не погоджується, що Мелітополь — це росія.