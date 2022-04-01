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Ракурс
Уничтоженное оккупантами предприятие. Фото: ГСЧС

Война нанесла ущерб 86% украинских компаний — исследование

1 апр 2022, 13:04
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Українські компанії зазнали значних втрат через повномасштабне вторгнення російської федерації проти України.

Війна уповільнила, зменшила і навіть зупинила 86% українських компаній. Податкові канікули необхідні 37% підприємцям, а 17% бізнесменам необхідна допомога з логістикою. Про це свідчать відповіді підприємців на питання: «Яка допомога від уряду потрібна вам сьогодні?». Про це йдеться у дослідженні Gradus Research.

Зазначається, що український бізнес вдається до галузевої трансформації. Кожен п’ятий (21%) розпочав цей процес, 16% вже мають результат і стільки же планують долучитися до трансформації.

Також дослідження показало, що всього 3−5% українського бізнесу збільшили виплати видатки на заробітну плату та закупівлі, 14−19% підприємств виконують виплати на довоєнному рівні. Решта або знизили або взагалі припинили виплати — 39% не виплачують заробітну плату, а 29% зупинили відрахування постачальникам.



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Нагадаємо, в середині березня Кабінет міністрів отримав чітке доручення повернути малий та середній бізнес, прибрати усі складнощі, що заважають. Також потрібно максимально усунути податки, щоб система не тиснула, а люди працювати так, як можуть.

Джерело: Gradus Research

Источник: Ракурс


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