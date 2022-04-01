Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ восстановили контроль над 28 населенными пунктами. Фото: NYT

Силы обороны Украины освободили от врага 28 населенных пунктов

1 апр 2022, 13:58
999

Збройні сили України звільнили від російських загарбників вже 28 населених пунктів.

Під контроль української армії та влади перейшли села та містечка у Київській та Чернігівській областях. Звільнено від окупантів населені пункти: Демидов, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глібівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільний. Про це 1 квітня повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Також після відходу ворога ЗСУ контролюють населені пункти:



.

  • Рудня,
  • Шевченкове,
  • Бобрик,
  • Стара Басань,
  • Нова Басань,
  • Макіївка,
  • Погреби,
  • Бажанівка,
  • Володимирівка,
  • Шняківка,
  • Сальне,
  • Софіївка,
  • Гаврилівка.

У Генштабі наголошують, що водночас українські військові зосереджують основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

Нагадаємо, 60-та окрема піхотна бригада звільнила 11 населених пунктів на Херсонщині. Також українські військові забрали трофейну техніку окупантів — танки та бронетехніку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров