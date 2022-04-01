ЗСУ відновили контроль над 28 населеними пунктами. Фото: NYT

https://racurs.ua/ua/n169123-syly-oborony-ukrayiny-zvilnyly-vid-voroga-28-naselenyh-punktiv.html

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Збройні сили України звільнили від російських загарбників вже 28 населених пунктів.

Під контроль української армії та влади перейшли села та містечка у Київській та Чернігівській областях. Звільнено від окупантів населені пункти: Демидов, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глібівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільний. Про це 1 квітня повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Також після відходу ворога ЗСУ контролюють населені пункти:

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Рудня,

Шевченкове,

Бобрик,

Стара Басань,

Нова Басань,

Макіївка,

Погреби,

Бажанівка,

Володимирівка,

Шняківка,

Сальне,

Софіївка,

Гаврилівка.

У Генштабі наголошують, що водночас українські військові зосереджують основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

Нагадаємо, 60-та окрема піхотна бригада звільнила 11 населених пунктів на Херсонщині. Також українські військові забрали трофейну техніку окупантів — танки та бронетехніку.