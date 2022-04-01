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ЗСУ відновили контроль над 28 населеними пунктами. Фото: NYT
Сили оборони України звільнили від ворога 28 населених пунктівhttps://racurs.ua/ua/n169123-syly-oborony-ukrayiny-zvilnyly-vid-voroga-28-naselenyh-punktiv.htmlРакурс
Збройні сили України звільнили від російських загарбників вже 28 населених пунктів.
Під контроль української армії та влади перейшли села та містечка у Київській та Чернігівській областях. Звільнено від окупантів населені пункти: Демидов, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глібівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільний. Про це 1 квітня повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Також після відходу ворога ЗСУ контролюють населені пункти:
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- Рудня,
- Шевченкове,
- Бобрик,
- Стара Басань,
- Нова Басань,
- Макіївка,
- Погреби,
- Бажанівка,
- Володимирівка,
- Шняківка,
- Сальне,
- Софіївка,
- Гаврилівка.
У Генштабі наголошують, що водночас українські військові зосереджують основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.
Нагадаємо, 60-та окрема піхотна бригада звільнила 11 населених пунктів на Херсонщині. Також українські військові забрали трофейну техніку окупантів — танки та бронетехніку.