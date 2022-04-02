Государство будет выплачивать «боевые» 100 тыс. грн украинским защитникам. Фото: ВСУ

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Кабінет міністрів України схвалив виплату «бойових» 100 тис. грн.

Таку суму грошей виплачуватимуть пораненим у ході бойових дій і тим, хто потрапив у полон. Виплати збільшуються військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану. Про це 2 квітня повідомило Міністерство оборони.

Зазначається, виплачуватимуть по 100 тис. грн отримають поранені, перебувають на стаціонарному лікуванні або ж перебувають у відпустці для лікування після важкого поранення за висновком військово-лікарської комісії. Також ця допомога передбачена особам, які захоплені в полон або стали заручниками, інтерновані в нейтральні країни або безвісти пропали.

По 100 тис. грн та їх сім’ям виплачуватимуть особам, загиблим або померлим внаслідок отриманих травм або поранень.

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Крім цього, документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги в разі загибелі, а також визначення повного кола тих, хто має право на одноразову грошову допомогу.

Нагадаємо, в уряді обіцяли, що усім переселенцям, які покинули райони бойових дій, виплатять мінімальну фінансову допомогу у розмірі 2 тис. грн. Нарахування відбуватиметься через додаток «Дія» на карту банку.