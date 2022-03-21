Фінансову допомогу переселенцям анонсував Шмигаль. Фото:

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Масштабну програму фінансової допомоги переселенцям анонсували в Україні.

Усім переселенцям, які покинули райони бойових дій, виплатять мінімальну фінансову допомогу у розмірі 2 тис. грн. Нарахування відбуватиметься через додаток «Дія» на карту банку. Також буде виплачено 3 тис. грн на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони. Про це 21 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також влада допомагатиме переселенцям й з працевлаштуванням. Роботодавці, який приймуть їх на роботу, отримають від держави 6 тис. 500 грн за кожного працевлаштованого.

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У Кабміні заявили про підтримку українських сімей, які прихистили в себе вимушених переселенців із зони бойових дій. За безкоштовне житло для них сім’ї отримуватимуть грошову компенсацію комунальних послуг — 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що за час війни на гарячу лінію міста надійшло близько 80 скарг на недобросовісних орендодавців, які необґрунтовано підняли ціни на помешкання.