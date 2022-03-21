Російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Фото: Рубрика

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Російські бойові літаки провокують сили Північноатлантичного альянсу.

У понеділок, 21 березня, російський винищувач-бомбардувальник пролетів над українською Волинню та зайшов у повітряний простір Польщі. Провокацію було зафіксовано о 13.15, а інформація підтверджена даними радарів. Країни-союзники України також зафіксували проліт літак арф. Про це повідомив головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов у Facebook.

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За його інформацією, інцидент трапився одразу після заяви керівництва Польщі про можливе направлення польських миротворців в Україну для забезпечення безпеки мирних жителів. Бутусов вважає, що рф провокує зіткнення зі збройними силами НАТО.

Нагадаємо, 18 березня підрозділи ППО Сухопутних військ України збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34. Літак підбили з використанням переносного зенітно-ракетного комплексу «Стінгер».