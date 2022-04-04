ВСУ отбили семь вражеских атак и разбомбили позиции врага. Фото: Генштаб

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Триває сорокова доба героїчного протистояння українського народу російсько-фашистським загарбникам.

Сили оборони України продовжують тримати оборону на Донбасі, де зараз дуже гаряче. За минулу добу на території Донецької та Луганської областей військові відбили сім ворожих атак, знищили дві одиниці броньованої техніки, 43 автомобілі та міномет противника з розрахунком. Про це 4 квітня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Вчора, 3 квітня, зенітно-ракетні війська Повітряних сил ЗСУ уразили шість повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети. Щодо повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизовано кабіну, пілоти-рашисти здійснили аварійну посадку на аеродромі Ростова.

Українська авіація продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах. Крім того, винищувачі Повітряних сил запобігають діяльності авіації ворога на визначених напрямках, здійснюють прикриття ударних груп, бомбардувальної та штурмової авіації.

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Нагадаємо, 3 квітня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що противник вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та частково на Слобожанському напрямках.