Росіяни відводять підрозділи з району міста Суми

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Росіяни відводять підрозділи з району міста Суми.

У вечірньому зведенні з фронтів від Генерального штабу Збройних сил України 3 квітня повідомляється, що, ймовірно, противник вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та частково на Слобожанському напрямках.

Тим часом на Сіверщині завершується виведення підрозділів рф на територію білорусі. Прикордонники білорусі не здійснюють ніякого контролю — росіяни активно вивозять з України награбоване.

Генштаб повідомляє, що на Донецькому напрямку противник перегруповується та посилює війська. На Донбас перекинуто підрозділи зі складу 37 окремої десантно-штурмової бригади з Калінінградської області.

В районі Харкова значних втрат (80% особового складу) зазнала мотострілецька рота зі складу 59 танкового полку окупантів.

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Крім того, окупанти з 31 окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні через великі втрати. Ліквідовано заступника командира 83 окремої десантно-штурмової бригади рф підполковника Віталія Слабцова.

На звільнених територіях ЗСУ і правоохоронці документують факти воєнних злочинів з боку росіян.