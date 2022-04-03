Як і очікувалося - цинічна реакція міноборони рф на геноцид в Бучі

https://racurs.ua/ua/n169202-postanovka-dlya-zahodu-cynichna-reakciya-minoborony-rf-na-genocyd-v-buchi.html

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Міноборони РФ заявило, що фотографії та відео, на яких видно загиблі мирні жителі у місті Буча під Києвом, — «чергова провокація» та «чергова постановка київського режиму для західних ЗМІ».

За час перебування населеного пункту Буча під контролем ЗС РФ, жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій, — цитує заяву російського міноборони пропагандистський телеканал «Звезда».

У міноборони також заявили, що матеріали з Бучі з’явилися «тільки на четвертий день» після відходу з міста російських військових, і що тіла на фотографіях за чотири дні «не задубіли, не мають характерних трупних плям, а в ранах незгорнута кров».

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Нагадаємо, що фото та відео десятків загиблих у різних населених пунктах Київської області, які з перших днів війни та до кінця березня контролювалися російськими військовими, з’явилися увечері 2 квітня. На них видно, зокрема, загиблих людей у цивільному одязі, що лежать на вулицях зі зв’язаними руками.

Влада рф раніше називала «постановками» та «провокаціями» повідомлення та про інші дії російських військових, спрямованих проти мирних жителів. Зокрема, так російські офіційні особи реагували на повідомлення на бомбардування маріупольської дитячої лікарні та драматичного театру, де ховалися мирні жителі.