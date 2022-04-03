Правозахисники опублікували перші звіти про воєнні злочини рашистів в Україні

https://racurs.ua/ua/n169201-pravozahysnyky-opublikuvaly-pershi-zvity-pro-voienni-zlochyny-rashystiv-v-ukrayini.html

Ракурс

Неурядова правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала звіт про воєнні злочини російських військових на тимчасово окупованих територіях України. Він містить показання жінок, яких ґвалтували росіяни, факти тортур і страт цивільних. Також у звіті є інформація про вбивства дітей.

У звіті наведені події, які мали місце у період короткочасної окупації територій Чернігівської, Харківської та Київської областей. Зафіксовані випадки багаторазового зґвалтування жінок з 27 лютого по 14 березня, два випадки позасудової страти, інші випадки насильства та погроз на адресу цивільних, а також велика кількість пограбувань.

У звіт увійшла історії 31-річної жінки з Малої Рогані, яку кілька разів зґвалтував російський військовий. Він бив її та погрожував розстрілом.

У селі Старий Биків Чернігівської області зафіксовано розстріл людей — окупанти розстріляли шістьох чоловіків на очах у інших цивільних.

6 березня російські військовослужбовці у селі Ворзель кинули димову шашку в підвал, а потім застрелили жінку та 14-річну дитину, коли вони виходили з підвалу.

Журналісти-розслідувачі з Bellingcat та Conflict Intelligence Team повідомили 3 квітня, що почали розслідувати воєнні злочини у Бучі та просять усіх, хто має якусь інформацію, повідомити їм про це.

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Ми просимо поділитися з нами фотографіями, відеозаписами та будь-якою іншою інформацією про російські сили, які брали участь в окупації. Нас особливо цікавлять тактичні знаки (як правило, меншого розміру, ніж «V») на техніці та відзнаки (петлиці, шеврони, нашивки з іменами) військовослужбовців. Просимо надсилати інформацію на пошту info@citeam.org або телеграм @leviev, — зазначили там.

Вони зазначають, що «практично впевнені» в тому, що злочини вчиняли російські військові. Про це свідчать і розповіді очевидців, і відео з місця подій.