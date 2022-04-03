Вбивці, мародери, кати — Зеленський про росіян, які вчиняли воєнні злочини у Бучі

https://racurs.ua/ua/n169200-vbyvci-marodery-katy-zelenskyy-pro-rosiyan-yaki-vchynyaly-voienni-zlochyny-u-buchi.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський відреагував на жахіття у Бучі.

Раджу подивитися матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати, — так президент у своїх соцмережах описав росіян, які вчиняли воєнні злочини у Бучі.

Він також дорікнув колективному Заходу, коли нагадав у дописі, що 14 років тому на саміті Альянсу у 2008 році в Бухаресті «був шанс запобігти, щоб Росія не прийшла в Україну».

Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла, — так Зеленський підписав декілька фото з Бучі.



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Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба закликав «Групу семи» (G7) запровадити новий пакет санкцій проти рф, а місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів.