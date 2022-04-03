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Вбивці, мародери, кати — Зеленський про росіян, які вчиняли воєнні злочини у Бучі

Вбивці, мародери, кати — Зеленський про росіян, які вчиняли воєнні злочини у Бучі

3 кві 2022, 18:02
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Президент Володимир Зеленський відреагував на жахіття у Бучі.

Раджу подивитися матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати, — так президент у своїх соцмережах описав росіян, які вчиняли воєнні злочини у Бучі.

Він також дорікнув колективному Заходу, коли нагадав у дописі, що 14 років тому на саміті Альянсу у 2008 році в Бухаресті «був шанс запобігти, щоб Росія не прийшла в Україну».

Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла, — так Зеленський підписав декілька фото з Бучі.



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Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба закликав «Групу семи» (G7) запровадити новий пакет санкцій проти рф, а місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів.

Джерело: Ракурс


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