В Бучі знайшли катівню, у який росіяни розстрілювали мирних жителів

https://racurs.ua/ua/n169199-v-buchi-znayshly-kativnu-u-yakyy-rosiyany-rozstriluvaly-myrnyh-jyteliv-video.html

Ракурс

У Бучі окупанти в одному з будинків облаштували кімнату для допитів і тортур.

В ній знайшли тіла цивільних чоловіків, яких стратили пострілами в голову.

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В одній кімнаті була так звана казарма, де жили рашисти, в другій — катівня, в іншій мирних жителів зв’язаними розстрілювали в потилицю.

«Ракурс» повідомляв, що світ шокований звірствами рашистів на Київщині. ЗМІ публікують фото вбитих та закатованих українців, братську могилу на 280 людей. Події в Бучі називають Bucha massacre (Бучанська різанина). Київ вимагає негайного покарання для рашистів