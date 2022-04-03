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Ракурс
В Бучі знайшли катівню, у який росіяни розстрілювали мирних жителів

У Бучі знайшли катівню, у який росіяни розстрілювали мирних жителів (ВІДЕО)

3 кві 2022, 17:36
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У Бучі окупанти в одному з будинків облаштували кімнату для допитів і тортур.

В ній знайшли тіла цивільних чоловіків, яких стратили пострілами в голову.



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В одній кімнаті була так звана казарма, де жили рашисти, в другій — катівня, в іншій мирних жителів зв’язаними розстрілювали в потилицю.

«Ракурс» повідомляв, що світ шокований звірствами рашистів на Київщині. ЗМІ публікують фото вбитих та закатованих українців, братську могилу на 280 людей. Події в Бучі називають Bucha massacre (Бучанська різанина). Київ вимагає негайного покарання для рашистів

Джерело: Ракурс


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