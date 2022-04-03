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В Буче нашли комнату для расстрелов мирных жителей
В Буче нашли комнату для расстрелов мирных жителей (ВИДЕО)https://racurs.ua/n169199-v-buche-nashli-komnatu-dlya-rasstrelov-mirnyh-jiteley-video.htmlРакурс
У Бучі окупанти в одному з будинків облаштували кімнату для допитів і тортур.
В ній знайшли тіла цивільних чоловіків, яких стратили пострілами в голову.
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В одній кімнаті була так звана казарма, де жили рашисти, в другій — катівня, в іншій мирних жителів зв’язаними розстрілювали в потилицю.
«Ракурс» повідомляв, що світ шокований звірствами рашистів на Київщині. ЗМІ публікують фото вбитих та закатованих українців, братську могилу на 280 людей. Події в Бучі називають Bucha massacre (Бучанська різанина). Київ вимагає негайного покарання для рашистів