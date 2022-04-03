Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Буче нашли комнату для расстрелов мирных жителей

В Буче нашли комнату для расстрелов мирных жителей (ВИДЕО)

3 апр 2022, 17:36
999

У Бучі окупанти в одному з будинків облаштували кімнату для допитів і тортур.

В ній знайшли тіла цивільних чоловіків, яких стратили пострілами в голову.



.

В одній кімнаті була так звана казарма, де жили рашисти, в другій — катівня, в іншій мирних жителів зв’язаними розстрілювали в потилицю.

«Ракурс» повідомляв, що світ шокований звірствами рашистів на Київщині. ЗМІ публікують фото вбитих та закатованих українців, братську могилу на 280 людей. Події в Бучі називають Bucha massacre (Бучанська різанина). Київ вимагає негайного покарання для рашистів

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров