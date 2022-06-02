россия нанесла ракетный удар по Львовщине. Фото: lenta.ua

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Повітряна тривога ввечері 1 червня була оголошена майже по всій Україні, бо росія випустила ракети з акваторії Чорного моря.

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Вибухи прогриміли у Львівській області. Окупанти завдали ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Стрийському районі. Інформації про загиблих немає. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро осіб. Про це голова Львівської області Максим Козицький повідомив у Facebook.

Медики оцінюють стан поранених як легкий або середній тяжкості. Загрози життям немає.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що російські військові цілилися у залізничний тунель у Турківському районі Львівської області, але їм завадили карпатські гори.

Гриміли вибухи й на Дніпропетровщині. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Резніченко, окупанти вночі 2 червня кілька разів ударили з артилерії по Зеленодольській Апостолівській громаді. На щастя, ніхто не постраждав.

Також ворог завдав артилерійського удару по Миколаєву. Мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram повідомив, що снаряди пошкодили житлові квартали у двох районах міста — дві багатоповерхівки, чотири приватних будинки та господарські будівлі. Внаслідок обстрілу загинули двоє осіб, ще двоє дістали поранення.

Нагадаємо, російські війська 1 червня обстріляли Дніпропетровську область та місто Очаків в Миколаївській області. По Синельниківському району Дніпропетровщини окупанти випустили три ракети з реактивних систем залпового вогню «Торнадо», а Очаків обстріляли з «Градів».