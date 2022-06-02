В порту Бердянска прогремели два взрыва

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Ракурс

В окупованому Бердянську в районі порту удень 2 червня пролунали два вибухи.

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Вибухи сталися на тимчасово окупованій російськими військами території Запорізької області.

Також міська рада міста у своєму повідомленні зазначає, що наразі триває уточнення деталей події, доки жодної інформації немає.

На опублікованих фото у соцмережах видно, як стовп білого диму підіймається у районі морського порту.

Тим часом окупанти заперечують, що вибухи можуть бути пов’язані з роботою українських військових чи партизанів. У соцмережах вони повідомляють, що вибухи у Бердянську — це нібито «заходи щодо розмінування порту».

Нагадуємо, що 24 березня в захопленому росіянами порту Бердянська ЗСУ знищили великий десантний корабель «Орськ» Чорноморського флоту загарбників.

Відео вибухів в Бердянську сьогодні також поширив на своєму телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.