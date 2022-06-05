Российские войска бомбят Бахмут, Краматорск, Лиман, Славянск

https://racurs.ua/n171389-rossiyskie-voyska-bombyat-bahmut-kramatorsk-liman-slavyansk-foto-video.html

Ракурс

Воєнні злочинці з росії продовжують обстріли українських міст.

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Держслужба з надзвичайних ситуацій 5 червня показала наслідки ударів окупантів по українському Бахмуту на Донеччині.

Обстріляне сільськогосподарське підприємство. Пошкоджено два ангара, сільськогосподарська техніка, — прокоментували фото в ДСНС

Наслідки нічного ракетного обстрілу Краматорська у Донецькій області — пошкодження двох підприємств та один загиблий. Розбір завалів продовжується.

Лимана на Донеччині більше немає, окупанти знищили і це місто, — повідомив мер Олександр Журавльов.

Власне, на відео теж видно, що лишилося від міста.

Уночі росіяни обстріляли також місто Словʼянськ Донецької області: ракети прилетіли до нежитлового сектора, тому жертв та руйнувань немає. Про це повідомив міський голова Словʼянська Вадим Лях.

Ніч на 5 червня пройшла неспокійно. Було обстріляно кілька міст Донецької області. У тому числі й Слов’янськ.