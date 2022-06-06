На Запорожье ранили топ-офицера спецполка кадырова. Фото:

https://racurs.ua/n171406-pomoschnik-kadyrova-trehsotyy-na-zaporoje-ranili-komandira-rf.html

Ракурс

Російські окупанти або навіки залишаються в українській землі, або стають каліками.

.

Українські військові поранили заступника командира спецполку ім. ахмата кадирова підполковника межеда уцмігова (позивний моджахед). Загарбника поранили ще 2 червня у селищі Камишеваха Запорізької області завдяки успішному обстрілу з боку ЗСУ. Про це 6 червня повідомив Telegram-канал Baza.

Зазначається, що «кадирівець» із бойовиками з Чечні на момент поранення перебував у засідці в одному з будинків Камишевахи. Окупанти влаштували там вогневу точку, щоб прикрити прохід іншої групи загарбників.

Українська «арта» добре відпрацювала по лігві окупантів. Бойовик разом із підлеглими вибіг із будинку, але дістав поранення у ногу й був контужений.

Як відомо, поліцейський полк спеціального призначення ім. ахмата кадирова міністерства внутрішніх справ у Чеченській Республіці підпорядкований мвс росії та дислокується в Грозному.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що в Україні загинув так званий командир армійського корпусу самопроголошеної ДНР генерал-майор Роман Кутузов. Ворога ліквідували в селищі Миколаївка Попаснянського району.