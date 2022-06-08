Власти Луганщины рассказали, почему гражданские отказываются эвакуироваться с линии фронта. Фото:

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Евакуюватися з Сєвєродонецька та Лисичанська мирні мешканці не поспішають.

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У цих містах, які щодня обстрілюються російськими окупантами, залишається приблизно по 15 тис. осіб. Цивільні евакуюватися відмовляються. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами очільника області, місцеві мешканці відмовляються від евакуації з кількох причин. З кожним із жителів потрібно окремо спілкуватися, а дехто із них — це літні люди, які не хочуть нікуди їхати.

Їх теза: «ми тут народилися, ми тут і помремо», — каже Гайдай.

А друга категорія цивільних, які відмовляються виїжджати, це «безтурботні люди», які вважають, що в їх будинок і близькі не постраждають. Також залишилися в містах громадяни, які вважаються прихильниками «русского мира».

Влада все ж намагається вивезти людей з Лисичанська та Гірської громади, поки це можливо.

Гайдай також розповів про ситуацію в Сєвєродонецьку. Чиновник запевнив, Збройні сили України знову контролюють околицю міста, але бої тривають.

Нагадаємо, глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що російський генерал Олександр Дворніков поставив задачу до 10 червня повністю захопити адміністративний центр Луганської області місто Сєвєродонецьк або перерізати важливу трасу «Лисичанськ-Бахмут»

Джерело: «РБК-Україна»